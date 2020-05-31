Киев, , 12:49 — REGNUM Водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска «Тиса» на украино-венгерской границе, сообщило 31 мая закарпатское издание Mukachevo.net.

Местные СМИ сообщают, что на границе скопилась очередь из примерно 50 микроавтобусов. Проблема возникла из-за нежелания водителей декларировать частные передачи.

«Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы до таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях», — рассказали журналистам таможенники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Таможенная служба Молдавии сообщила, что с 1 июня возобновят работу три пункта пропуска на границе с Украиной.

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