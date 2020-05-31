Иркутск, , 12:41 — REGNUM Сегодня днём, 31 мая, спасателям пришлось ликвидировать пожар, возникший в квартире, расположенной на шестом этаже муниципального жилого дома на улице Ломоносова в Иркутске. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, звеном газодымозащитной службы спасены 3 человека.

Пожар в Иркутске МЧС

«От МЧС России работали 15 человек личного состава и четыре единицы техники», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 мая короткое замыкание стало причиной серьезного пожара в девятиэтажном доме, расположенном на проспекте Дружбы Народов в городе Усть-Илимске (Иркутская область), спасено 25 человек.

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