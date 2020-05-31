Уфа, 31 мая 2020, 12:33 — REGNUM Последствия коммунальной аварии устраняют в Уфе. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба «Уфаволоканала».
По сообщению пресс-службы предприятия, 30 мая была обнаружена утечка из земли около улиц Ленина и Кирова.
Специалисты обследовали водопровод, чтобы установить точно место аварии и аварийно отключили водоснабжение у двух десятков жилых домов, поликлиники, школы, музея и нескольких административных зданий.
Сообщается, что предприятие организовало подвоз воды на ул. Ленина 70.
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