Завьяловский район, Алтайский край, , 12:28 — REGNUM Купальный сезон в Алтайском крае ещё не открыт, но случай гибели детей на водоеме уже зарегистрирован. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, трагедия произошла накануне, 30 мая, близ села Овечкино в Завьяловском районе.

По предварительной информации, трое детей без присмотра взрослых играли на берегу реки Кулунда, не оборудованном для купания. В какой-то момент они оказались в воде. Выплыть удалось только одному ребёнку, который и рассказал о случившемся взрослым.

В поисках детских тел на дне реки участвовали 25 человек — сотрудники МВД, Государственной инспекции по маломерным судам, представители администрации района и сельсовета, местные жители.