Анкара, , 11:58 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 31 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, курдские повстанцы были убиты в провинции Битлис, расположенной на востоке страны. Данный факт был подтвержден министром внутренних дел страны Сулейманом Сойлу.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.