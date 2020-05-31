Дамаск, , 10:23 — REGNUM В результате взрыва фугаса в районе Харабулус, расположенном на севере Сирии, погибли два человека. Об этом 31 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Журналисты отмечают, что указанный район находится под контролем турецких военных, которые поспешили обвинить в теракте Рабочую партию Курдистана (РПК).

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году, здесь они незаконно оккупировали некоторые территории в целях устранения на них влияния курдских повстанцев.

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