Уфа, 31 мая 2020, 10:15 — REGNUM Последствия разрушения напорного канализационного коллектора устраняют в Уфе. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 30 мая на ул. Т. Янаби, 32 из-за подъема уровня грунтовых вод разрушился бетонный коллектор.
В настоящее время идут восстановительные работы, а аварийный участок выведен из эксплуатации. Потоки перенаправлены в исправный трубопровод. Восстановительные работы планируется завершить 3 июня.
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