Денвер, США, , 10:06 — REGNUM Серьезно пострадали из-за наезда автомобиля на машину полиции в Денвере (штат Колорадо) трое полицейских и один гражданский житель. Об этом 31 мая сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным полицейских, виновник произошедшего смог скрыться с места своего преступления и в настоящее время полиция ведет розыск данного автомобиля.

При этом о состоянии пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум один человек погиб в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестных акций против жестокого обращения полиции, ставшего причиной гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) местного жителя Джорджа Флойда.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.