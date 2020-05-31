Самара, , 10:00 — REGNUM Двое несовершеннолетних утонули за сутки в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 мая один ребенок 2004 года рождения утонул в протоке Серная Воложка. Днем его тело обнаружили спасатели в семи метрах от дамбы, на глубине четырех метров.

Второй мальчик 2010 года рождения утонул вечером того же дня в 1-ом Падовском карьере на платном пляже. Его тело спасатели нашли на глубине 2,5 метра в четырех метрах от подтопленной дороги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии нашли мужчину, который спас двух тонущих детей