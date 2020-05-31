Уфа, , 09:32 — REGNUM Водитель мотоцикла погиб в дорожной аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 30 мая мужчина 19-ти лет управлял мотоциклом «Иж Планета-5» и ехал по автотрассе Кушкуль — Осиповка. В какой-то момент на 13 км этой дороги он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи. В этой аварии пострадала также 33-летняя женщина, которая также ехала на этом мотоцикле.

Отмечается, что у мужчины не было прав вождения автотранспортным средством. Кроме того, оно не было зарегистрировано.

Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.

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