Джакарта, , 09:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 сотрясло регион Мелонгуане в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в субботу, 30 мая 2020 года в 20:06 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 7 км к юго-востоку от Мелонгуане на глубине 10 км.

«Цунами не будет», — сообщили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья города Бенкулу на острове Суматра.

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