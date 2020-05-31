Лима, , 09:31 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в южной части Перу. Об этом 31 мая сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно его данным, землетрясение произошло в 05:09 по времени UTC (08:09 мск). Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 28 км в западном направлении от города Лампа, где проживает 4,8 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 144 км.

При этом данных о пострадавших или произошедших из-за землетрясения разрушениях нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Бразилии.