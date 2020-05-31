Барнаул, , 09:22 — REGNUM Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы и в правила оказания ритуальных услуг, доставляя ещё больше переживания родственникам усопших. Как сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на слова агента Алтайской похоронной службы Дениса Штрентенбергера, известен случай, когда погибшую женщину не разрешили хоронить, как обычно, только из-за того, что анатомировали в морге пятой городской больницы Барнаула, которая является теперь госпиталем, где лечат больных с COVID-19.

Агент Алтайской похоронной службы Денис Штрентенбергер Цитата из видео

«Выдавалось тело в двух труппакетах, обязательно в закрытом гробу. Без прощаний, без отпеваний. С обязательной дезинфекцией автотранспорта, катафалка, могила обязательно дезинфицируется после захоронения, то есть всё серьёзно на самом деле», — объяснил Денис Штрентенбергер.

Агент Алтайской похоронной службы Денис Штрентенбергер Цитата из видео

То, что тело не бальзамируют, не переодевают и не наносят макияж, патологоанатом Владимир Климачёв назвал оправданный мерой:

« Это связано, прежде всего с тем, что данный вирус — COVID-19 является высококонтагиозным. То есть раз в 20 проще передаётся от человека к человеку и от загрязнённой поверхности к человеку, по сравнению даже с вирусом гриппа».

По словамзаведующего патологоанатомическим отделением горбольницы №11 Владимира Климачёва, совершенно не имеет значения — идёт ли речь о живом человеке или мёртвом: COVID-19 долго задерживается на поверхностях и остаётся в слизистых оболочках тела.

Роспотребнадзор рекомендует кремировать тела людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции, но ритуальные залы работают в штатном режиме. Денис Штрентенбергер говорит, что несмотря на запрет больше 10 человек не собираться, так получается не всегда.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина развеяла популярный миф об использовании для захоронения жертв COVID-19 цинковых гробов, по её словам, захоронения можно проводить на обычных кладбищах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за последние сутки, 20 мая, SARS-CoV-2 подтвердился в 69 случаях, а общее число носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 1848 человек, 22 из них — погибли.

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