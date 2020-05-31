Индианаполис, США, , 09:21 — REGNUM Как минимум один человек погиб в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестных акций против жестокого обращения полиции, ставшего причиной гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 31 мая сообщил на пресс-конференции начальник городской полиции Рэндал Тейлор, его слова приводит телеканал CNN.

Помимо этого, глава местной полиции рассказал, что во время акций протеста 29 мая ещё три человека получили огнестрельные ранения и также получил легкие ранения один представитель органов правопорядка.

Кроме этого, Тейлор отметил, что полиция расследует произошедшее и рекомендовал гражданам избегать места сбора участников акций протеста.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что резиновые пули и слезоточивый газ применили бойцы Национальной гвардии США для разгона участников протестных акций в Миннеаполисе, выступающих против жёсткого обращения полиции

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.