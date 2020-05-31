Багдад, , 09:22 — REGNUM В результате удара турецкой авиации по иракской провинции Киркук погибли два мирных жителя. Об этом 31 мая сообщает BasNews.

По данным журналистов, среди убитых отец и сын, они работали на своей ферме, когда ВВС Турции нанесли удар.

«Отцу было 60 лет, сыну было 30 лет. Родственники направились в этот район, чтобы забрать тела», — отметил в комментарии агентству местный чиновник.

Напомним, ВВС Турции регулярно наносят удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, в результате чего гибнут мирные жители. Несмотря на это акты агрессии продолжаются.