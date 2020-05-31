Кривой Рог, Украина, , 09:13 — REGNUM В Кривом Роге суд приговорил мужчину, обрисовавшего памятник жертвам Холокоста к трём годам ограничения свободы с испытательным сроком на один год, сообщило 30 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

В решении суда сказано, что мужчина «совершил ряд умышленных действий, направленных на грубое издевательство и демонстрацию собственного пренебрежения к месту расположения памятника».

Осуждённый признал свою вину. Он женат, работает на заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове вторую ночь подряд облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

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