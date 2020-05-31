Витебск, Белоруссия, , 09:08 — REGNUM В Поставском районе Витебской области Белоруссии в результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, один — пострадал, сообщает 30 мая пресс-служба ГАИ Витебска.

ДТП произошло в шесть часов утра 30 мая в деревне Новоселки на улице Молодежной. Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в придорожное дерево.

В результате столкновения 26-летний водитель и 38-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир 1991 года рождения доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате ДТП погибла 71-летняя женщина.