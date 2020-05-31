Каир, , 09:07 — REGNUM Вооруженные силы Египта уничтожили 19 боевиков на севере Синайского полуострова. Об этом 31 мая сообщается в заявлении оборонного ведомства страны.

По последним данным, в ходе спецоперации также погибли пятеро военнослужащих. Военные изъяли у террористов оружие и взрывчатые вещества.

Напомним, вооруженные силы Египта с февраля 2018 года проводят в районе Северного Синая контртеррористическую спецоперацию против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе продолжительного противостояния были уничтожены свыше 1 тыс. террористов, десятки военных были убиты.