Йосу, , 09:02 — REGNUM На побережье Корейского пролива была обнаружена туша беспёрой морской свиньи, сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, тушу животного обнаружили 29 мая около 7:00 по местному времени недалеко от маяка Хэмел в городе Ёсу провинции Чолла-Намдо.

Ранее, 28 мая на побережье была обнаружена еще одна туша животного, которое относится к уязвимым видам (находится под риском вымирающего).

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), популяция беспёрой морской свиньи в Жёлтом море сократилась с 36 тыс. голов в 2004 году до 13 тыс. голов в 2011 году.

Отмечается, что ежегодно у берегов Южной Кореи находят более 1000 мертвых тел морских свиней.

Беспёрая морская свинья — животное семейства морские свиньи. Прибрежный вид. Обитает в тёплых водах от Японии до Южной Африки.