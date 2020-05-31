Чита, , 08:35 — REGNUM Хорошие новости сегодня, 31 мая поступили из моностационара, развёрнутого для лечения больных с COVID-19 на базе городской больницы №1 в Чите (Забайкальский край). По данным регионального оперативного штаба, молодая женщина с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции благополучно родила малыша.

Как пояснили главный акушер-гинеколог краевого минздрава Валентина Лига и главный внештатный пульмонолог Сергей Лукьянов, беременная на позднем сроке женщина 25 лет была доставлена вчера в моностационар с положительным тестом на коронавирус и клиникой ОРВИ. Ей сделали компьютерную томографию, где обнаружилась пневмония. На фоне развивающейся болезни, у неё начались схватки.

«В больницу незамедлительно была направлена бригада из акушеров-гинекологов и неонатологов, развернут подготовленный родильный блок. Благодаря согласованным действиям комплексной бригады специалистов девочка родилась здоровой — 3600 граммов, 54 сантиметра», — сказано в официальной информации.

Пока у ребёнка анализ на коронавирус не подтверждён, ожидаются результаты обследований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась. Ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале отмечал, что SARS-CoV-2 не передается при беременности и родах от матери к плоду.

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