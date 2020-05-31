Барнаул, , 08:22 — REGNUM В Алтайском крае абсолютным лидером по выявленным носителям коронавируса стал Барнаул. По данным оперативного штаба, на 31 мая в столице региона выявлено уже 911 положительных тестов. Только за последние сутки SARS-CoV-2 подтвердился в 69 случаях, а общее число носителей коронавируса составляет уже 1848 человек.

Из общего числа носителей внебольничная пневмония проявилась у 231 больного, у 392 — ОРВИ, в 1225 случаях — бессимптомное течение.

«Тяжелых больных — 47, на аппарате ИВЛ — 16. Выздоровело — 775 человек. За прошедшие сутки выписано 16 человек», — сказано в официальном сообщении оперативного штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 30 мая, в Алтайском крае был выявлен 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее количество жертв COVID-19 составляет уже 22 человека.

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