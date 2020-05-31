Туймазинский район, Башкирия, , 08:25 — REGNUM Девочке, застрявшей на качелях на детской площадке, помогли спасатели в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 30 мая в городе Туймазы. Ребенок 2007 года рождения не смог сам сойти с качелей, застряв на них. Взрослые также не смогли помочь девочки. Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи специального инструмента освободили несовершеннолетнюю. Помощь врачей ей не понадобилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 мая в деревне Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии девятилетний мальчик получил травмы после падения в колодец.

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