Иркутск, , 08:11 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали оперативную информацию о природных пожарах. Всего за 30 мая в регионе было потушено три таких очага: в Казачинско-Ленском потушен пожар на площади 820 г, в Усольском и Куйтунском районах ликвидировано по одному вновь обнаруженному возгоранию общей площадью 28 га.

Помимо этого локализован зарегистрированный 30 мая пожар площадью 4,5 га в Осинском районе. Также в локализованном состоянии остается природный пожар на площади 2700 га в Тайшетском районе.

«Действующим на утро 31 мая перешло обнаруженное в субботу возгорание в Качугском районе. Площадь этого очага — восемь гектаров, два из которых, покрытые лесом», — сказано в официальной информации. Большинство всех природных возгораний происходило по вине местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020-м году в лесном фонде на территории Иркутской области было зарегистрировано в общей сложности 320 пожаров, что на 18% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. При этом площади, пройденные огнем, в этом году сократились значительно — на 76%.

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