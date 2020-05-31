Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Участники протеста в Вашингтоне, в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, подожгли два автомобиля вблизи Белого дома. Об этом передаёт РИА Новости.

Сообщается, что несколько десятков протестующих, в процессе противостояния с полицией, подожгли две машины, одна из которых Chevrolet Suburban.

Полиция применила по участникам беспорядков слезоточивый газ и светошумовые гранаты в результате чего толпа дебоширов разбежалась.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, полицейские применили против участников беспорядка у Белого дома «перечные шарики», содержащие слезоточивое вещество

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