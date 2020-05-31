Чита, , 07:56 — REGNUM В Забайкальском крае лидером по статистике выявления носителей коронавируса стали Чита и Читинский район. Именно поэтому дезинфекцию в период с 30 по 31 мая там обязаны провести все предприятия торговли и услуг, независимо от того, попали они под ограничения или нет, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Уже известно, что в столице Забайкалья массовую дезинфекцию начали магазины и торговые центры — обработка проводится в помещениях, включает в себя обеззараживание инвентаря, оборудования, мебели.

Как сообщила накануне, 30 мая, на заседании межведомственного оперативного штаба руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа, заболевшие COVID-19 при заполнении медицинских карт признавались, что по 2−3 раза в день посещали торговые объекты.

«Ещё одна опасная тенденция — это сокрытие от работодателя и других сотрудников фактов контакта с больным, фактов заболевания коронавирусом, которые подтверждены лабораторными тестами», — сказано в официальном сообщении забайкальских властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.

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