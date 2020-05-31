Чита, , 07:43 — REGNUM По состоянию на утро 31 мая в Забайкальском крае нет ни одного пожара, который бы действовал на территории лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Там же напомнили, что с начала 2020 года выявлено более 20 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, 14 нарушителей заплатят штраф в 40 тысяч рублей. В отношении трёх лиц проводятся процессуальные проверки, ещё в одном случае назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 мая, в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в РФ, которое провёл российский президент Владимир Путин, Забайкальскому краю удалось договориться о развёртывании дополнительных пожарных частей на территории региона.

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