Чита, , 07:36 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.

«Скончалась женщина 48 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями», — сказано в официальном сообщении.

Общее количество жертв коронавируса в крае составляет уже 20 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 23 мая, в регионе было 1095 выявленных носителей коронавируса, режим социальной ответственности ужесточён.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё одна жительница Забайкалья скончалась от COVID-19