Лос-Анджелес, США, , 07:33 — REGNUM Национальная гвардия США привлечена для наведения порядка в американском Лос-Анджелесе, где проходят протестные акции, переросшие в уличные беспорядки, заявил мэр города Эрик Гарсетти на своей странице в Twitter.

«Национальная гвардия Калифорнии развертывается вечером в Лос-Анджелесе для поддержки местных сил реагирования в целях обеспечения мира и безопасности на улицах города», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лос-Анджелесе был введен комендантский час в связи с уличными беспорядками. Он стал одним из более двух десятков городов, где ввели ограничения на перемещения по улицам. Уличные беспорядки в американских городах начались после того, как в сети появилось видео, запечатлевшее убийство негра Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

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