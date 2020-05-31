Вашингтон, 31 мая 2020, 06:52 — REGNUM Если бы Национальная гвардия вошла в Миннеаполис двумя днями ранее, то значительного ущерба от беспорядков можно было избежать. Об этом написал лидер США Дональд Трамп в своём Twitter
Также Трамп отметил, что Национальной гвардии выполнила свою «работу на отлично».
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, над Миннеаполисом, где после смерти афроамериканца Джоджа Флойда начались беспорядки и акции протеста, заметили военные вертолёты ВС США.
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