Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Если бы Национальная гвардия вошла в Миннеаполис двумя днями ранее, то значительного ущерба от беспорядков можно было избежать. Об этом написал лидер США Дональд Трамп в своём Twitter

«Национальная гвардия прибыла в Миннеаполис, чтобы сделать работу, с которой не справился мэр-демократ», — говорится в сообщении президента.

Также Трамп отметил, что Национальной гвардии выполнила свою «работу на отлично».

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, над Миннеаполисом, где после смерти афроамериканца Джоджа Флойда начались беспорядки и акции протеста, заметили военные вертолёты ВС США.

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