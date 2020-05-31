Красноярск, , 06:51 — REGNUM Три человека скончались и пятеро получили ранения в результате ДТП, произошедшего в поселке Памяти 13-ти Борцов Красноярского края, сообщает портал «Городские вести. Красноярск».

Как удалось выяснить полицейским, 30-летний мужчина без водительского удостоверения управлял автомобилем ВАЗ-2105, когда машины съехала в кювет и врезалась в здание магазина.

От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались. Кроме них в салоне находились еще пятеро человек, включая водителя, все они получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают полицейские.