Нур-Султан, 31 мая 2020, 06:31 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за минувшие сутки достигло 10 858. Об этом информирует пресс-служба Минздрава страны.
Также сообщается, что прирост заражений за сутки составил 4,6%.
Кроме того, количество выздоровевших пациентов, ранее заразившихся коронавирусом, достигло 5 220 человек.
Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, количество зафиксированных заражений коронавирусом в Казахстане составил 10 382.
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