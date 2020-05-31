Нур-Султан, , 06:31 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за минувшие сутки достигло 10 858. Об этом информирует пресс-служба Минздрава страны.

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заразившихся коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что прирост заражений за сутки составил 4,6%.

Кроме того, количество выздоровевших пациентов, ранее заразившихся коронавирусом, достигло 5 220 человек.

Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, количество зафиксированных заражений коронавирусом в Казахстане составил 10 382.

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