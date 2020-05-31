Иркутск, , 06:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться стремительными темпами. По данным оперативного штаба региона, на 31 мая выявлено уже 1979 носителей коронавируса, причём 229 из них — только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1615 пациентов, в том числе — 834 вахтовика. Выздоровели только 341 человек, ещё 11 — погибли, и 12 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, такой значительный рост числа новых выявленных носителей вируса связан со вспышками SARS-CoV-2 среди вахтовиков. Накануне, 30 мая, сообщалось о выявлении 90 положительных тестов.

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