Южно-Сахалинск, , 06:11 — REGNUM Пожар произошел в здании бани в селе Третья Падь на Сахалине, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 31 мая в садоводческом некоммерческом товариществе «Радуга». Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в течение двух часов ликвидировали возгорание. В тушении пожара принимали участие шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая произошел пожар в деревне Ретюнь Лужского района Ленинградской области. В результате возгорания были уничтожены огнем 30 сараев и других хозяйственных построек в деревне. В результате пожара пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар в Ленобласти уничтожил около 30 построек