Вашингтон, 31 мая 2020, 05:50 — REGNUM Полицейские в Вашингтоне применили против участников акции протеста у Белого дома «перечные шарики», содержащие слезоточивое вещество. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что в акции протеста, в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, участвуют несколько сотен человек.
Протестующие бросают в полицию пластиковые бутылки и петарды.
Акции протеста выражают недовольство поведением полиции по отношению к чернокожим.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, Белый дом был заблокирован агентами Секретной службы США и полицией из-за акции протеста.
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