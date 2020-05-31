Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Полицейские в Вашингтоне применили против участников акции протеста у Белого дома «перечные шарики», содержащие слезоточивое вещество. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что в акции протеста, в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, участвуют несколько сотен человек.

Протестующие бросают в полицию пластиковые бутылки и петарды.

Акции протеста выражают недовольство поведением полиции по отношению к чернокожим.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, Белый дом был заблокирован агентами Секретной службы США и полицией из-за акции протеста.

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