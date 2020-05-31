Нью-Йорк, США, , 05:47 — REGNUM Не менее 70 человек были задержаны в американском Нью-Йорке в ходе протестной акции и уличных беспорядков, вызванных убийством негра полицейскими в Миннеаполисе, передает телеканал ABC.

Также телеканал отмечает, что несколько полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими. Пока точных данных о количестве протестовавших, пострадавших и задержанных не приводится. Также не поступало информации, намерены ли власти Нью-Йорка вводить комендантский час по примеру других городов, где прошли массовые протестные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в американском Хьюстоне (штат Техас) в ходе протестных акций были задержаны 137 человек. Также в ходе уличных беспорядков в городе пострадали восемь полицейских.

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