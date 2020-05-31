Нижневартовск, Югра, , 05:17 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 16-летний юноша на автомобиле отца устроил массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин. Об этом сообщает «СИА-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Нижневартовску.

Происшествие случилось вечером 29 мая на перекрёстке улиц Нефтяников-Омская-Таежная. Юноша на Mitsubishi Outlander врезался в автомобиль Lada Vesta, которая по инерции наехала на Nissan X-Trail, тот по цепочке — в Hyundai Creta, в Hyundai Solaris и Nissan Teana. Пострадала шестилетняя девочка, пристёгнутая в автомобильном кресле на заднем сидении Lada Vesta.

Сообщается, что подросток был в отцовской машине один, был трезв и якобы уснул за рулём.