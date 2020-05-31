Лима, , 04:52 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом в Перу за прошедшие сутки увеличилось на 7 386 человек. Об этом информирует Минздрав страны.

С учетом суточного прироста, общее число заразившихся вирусом в Перу составило 155 671 человек.

Сообщается, что число летальных случаев у заразившихся вирусом возросло до 4 371 человек.

Также отмечается, что общее число выздоровевших пациентов достигло 66 447.

Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, в стране было выявлено 5 874 заражений коронавирусом, а общее число зараженных составляло 141 779.

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