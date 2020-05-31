Бразилиа, , 04:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Бразилии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 1210 километрах к северу от Акарау. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая произошло землетрясение магнитудой 5,6 у острова Хоккайдо в Японии. Эпицентр располагался в70 километрах от города Кусиро на глубине 93,9 километров. Угроза цунами не объявлялась.

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