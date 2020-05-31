Нью-Йорк, США, , 04:41 — REGNUM В Нью-Йорке протестующие перекрыли магистраль FDR, расположенной на востоке Манхэттена. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что протестующие в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисев, устроили сидячую забастовку в обоих направлениях автомагистрали.

Кроме того, уточняется, что полицейские не предпринимали никаких действий во время проведения протестной акции на автомагистрали.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, участники массовых беспорядков в Нью-Йорке, напали на полицейский автомобиль.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке протестующие напали на автомобиль полиции