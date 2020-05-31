Нью-Йорк, США, 31 мая 2020, 04:41 — REGNUM В Нью-Йорке протестующие перекрыли магистраль FDR, расположенной на востоке Манхэттена. Об этом передает РИА Новости.
Сообщается, что протестующие в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисев, устроили сидячую забастовку в обоих направлениях автомагистрали.
Кроме того, уточняется, что полицейские не предпринимали никаких действий во время проведения протестной акции на автомагистрали.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, участники массовых беспорядков в Нью-Йорке, напали на полицейский автомобиль.
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