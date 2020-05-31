Оттава, , 04:20 — REGNUM За минувшие сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 в Канаде увеличилось на 772 человека. Об этом информирует Минздрав страны.

С учетом суточного прироста, общее количество зараженных вирусом составило 90 190.

Сообщается, что количество летальных случаев у заразившихся вирусом возросло до 7 073.

Отмечается, что количество выздоровевших достигло 48 103.

Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Канаде достигло 88 тысяч человек.

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