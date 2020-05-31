Санкт-Петербург, , 03:52 — REGNUM Спецборт авиакомпании «Аэрофлот» из Лондона с гражданами России приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта.

«Рейс SU 2583 по маршруту Лондон — Санкт-Петербург прибыл в 23:57», — сообщает онлайн-табло.

Также сообщается, что в аэропорту прибывших граждан осмотрят медики, после чего их направят на двухнедельную изоляцию в обсерваторе или по месту жительства.

Как сообщало 28 мая ИА REGNUM, в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) приземлился вывозной спецборт из Ташкента.

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