Миннеаполис, США, , 03:40 — REGNUM В небе над Миннеаполисом, где после гибели афроамериканца Джоджа Флойда вспыхнули беспорядки и акции протеста, заметили вертолёты армии США. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что два военных вертолёта барражируют в небе над Миннеаполисом.

Кроме того, уточняется, что в городе не прекращаются мирные акции памяти Джорджа Флойда.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, лидер США Дональд Трамп заявил о готовности применить «неограниченную мощь вооруженных сил» страны для подавления протестов.

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