Благовещенск, 31 мая 2020, 03:25 — REGNUM Двое человек пострадали при падении лифта в одном из торговых центров Благовещенская, сообщает пресс-служба ГУ СКР по Амурской области.
Инцидент произошел в субботу, 30 мая. «С высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились двое рабочих», — говорится в сообщении ведомства. Раненым оказывается медицинская помощь.
Следователи провели осмотр места происшествия, в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за работу лифта лиц.
По данным местных СМИ, лифт упал в торгово-развлекательном центре «Острова».