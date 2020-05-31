Благовещенск, , 03:25 — REGNUM Двое человек пострадали при падении лифта в одном из торговых центров Благовещенская, сообщает пресс-служба ГУ СКР по Амурской области.

Инцидент произошел в субботу, 30 мая. «С высоты второго этажа сорвался лифт, в котором находились двое рабочих», — говорится в сообщении ведомства. Раненым оказывается медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за работу лифта лиц.

По данным местных СМИ, лифт упал в торгово-развлекательном центре «Острова».