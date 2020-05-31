Москва, , 03:23 — REGNUM За последние сутки спасателями в России было потушено не менее 45 пожаров, которые охватили 5 640 гектаров лесов, 31 мая сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Огнеборцы занимаются ликвидацией еще 26 лесных пожаров на площади 6 469 гектаров, из них более 2,7 тысячи гектаров — приходится на территорию Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Тюменской области был снят запрет на посещение лесов.

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