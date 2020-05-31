Лос-Анджелес, США, , 03:11 — REGNUM Полицейские американского Лос-Анджелеса применяли дубинки и резиновые пули против протестующих, вышедших на акцию в связи со смертью негра Джорджа Флойда, убитого в ходе задержания в Миннеаполисе, передает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что протестующие начали бросать различные предметы в полицейских. В результате этого протестная акция переросла в уличный беспорядок. Из-за этого правоохранительным органам пришлось применить силу для разгона демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее протестующие в Лос-Анджелесе сожгли автомобиль полиции. Также сообщалось и о поджоге полицейского автомобиля участниками протестной акции в Нью-Йорке.

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