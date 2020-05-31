Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Здание Белого дома заблокировано сотрудниками Секретной службы США и полицейскими из-за акции протеста в Вашингтоне, 30 мая сообщает пресс-служба американской администрации.

Демонстранты собрались на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню. Они исписали антиправительственными лозунгами автомобили правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая из-за начавшейся у Белого дома акции протеста Секретная служба США перекрыла вход и выход из резиденции американского президента.

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