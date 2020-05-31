Лос-Анджелес, США, , 02:16 — REGNUM Участники акций протеста, охвативших города США после убийства полицейским чернокожего во время задержания, подожгли автомобиль полиции в Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

Сотрудники полиции пытались сдержать натиск демонстрантов, пытающихся приблизиться к горящей машине. Ранее сообщалось о поджоге автомобиля полиции в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста, сопровождающиеся погромами и пожарами охватили ряд американских городов после распространения видеосвидетельства непреднамеренного убийства полицейским нарушителя. Задержанным оказался негр, что вновь актуализировало вопросы расовой дискриминации в США.

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