Атланта, США, , 02:02 — REGNUM Распоряжение об отправке в город Атланта американского штата Джорджия 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США подписал губернатор региона Брайан Кемп, сообщив об этом 30 мая на своей странице в Twitter.

Данное решение Кемп принял из-за вспыхнувших в городе беспорядков, связанных со смертью негра Джорджа Флойда после его задержания полицией в городе Миннеаполис.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в результате беспорядков в Атланте пострадали по меньшей мере пять человек, включая четверых сотрудников полиции.

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