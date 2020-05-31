Таллахасси, США, , 02:01 — REGNUM В американском штате Флорида полиция задержала водителя грузового автомобиля, который въехал в толпу протестующих. Об этом сообщается в официальном Twitter полиции города Таллахасси.

Напомним, что во всех крупных городах в США прошли акции протеста против полицейского произвола. Вызваны они убийством афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицией города Миннеаполиса (штат Миннесота).

В Таллахаси также прошла акция протеста в центре у улицы Монро вблизи здания Капитолия. В какой-то момент грузовой автомобиль въехал в толпу протестующих.

К счастью, никто не пострадал. Водитель грузовика был сразу же задержан.