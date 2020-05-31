Денвер, США, , 00:49 — REGNUM В американском городе Денвер (штат Колорадо) власти ввели комендантский час из-за беспорядков. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что в США во всех крупных городах наблюдаются массовые акции протестов. переходящих в беспорядки.

Вызваны они убийством афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис (США, штат Миннесота). Убили его полицейские при задержании, при этом Флойд не оказывал сопротивление и подозревали его в использовании фальшивых купюр в магазине.

Власти Денвера объявили, что всем жителям запрещено выходить на улицу с 20:00 до 5:00 по местному времени.